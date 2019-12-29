ما وراء التدريبات البحرية المشتركة للصين وروسيا وإيران في المحيط الهندي





وهذا تعاون عسكري لم يسبق له مثيل بين القوى الثلاث، والتي تعتبرها الولايات المتحدة جميعًا منافسين أو أعداء.





ويتم تفسير التدريبات العسكرية بشكل مختلف، ومع ذلك، بالنظر إلى أن خليج عمان هو ممر مائي حساس للغاية لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس النفط في العالم، فإن التدريبات تعمل على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة إلى جانب رسالة مفادها أن إيران ليست معزولة في الشؤون الخارجية. ففي العام الماضي، سحبت الولايات المتحدة نفسها بشكل سخيف من الصفقة النووية الإيرانية. منذ ذلك الحين،



ومع ذلك، وباعتبارها الحليف الأقوى لإيران، فقد أرسلت روسيا ثلاث سفن حربية من أسطولها البلطيقي - فرقاطة وناقلة وزورق إنقاذ - للمشاركة في التدريبات، التي كانت المرة الأولى التي يتم فيها عقد هذا التنسيق. والآن باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم لروسيا، قررت الصين أيضًا الانضمام إلى اللعبة، حيث أرسلت مدمرة صواريخ موجهة إلى المناورة البحرية.



صحيح أن التدريبات العسكرية المشتركة هي تبادل روتيني مع أي بلد آخر لأنه يتماشى مع القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة. ولكن التدريبات البحرية للصين وروسيا وإيران من المؤكد أن تتجاوز التعاون العسكري الطبيعي. وعلى الرغم من أن الصين تدعي أن التدريبات المشتركة لا علاقة لها بالوضع الإقليمي، إلا أنها تؤكد إرادة وقدرة القوى الثلاث على حماية السلام والأمن البحري للمنطقة وخارجها بشكل مشترك.



وباعتبارها أكبر قوتين أوروآسيتين، فإن مشاركة الصين وروسيا في التدريبات البحرية المشتركة تدل بالتأكيد على ظهور ما يسمى "التحالف المضاد" لمواجهة التحالف الذي تتخيله الولايات المتحدة. وبعض ردود الفعل المثيرة للقلق في الغرب قد حاولت بالفعل تصوير هذه التدريبات البحرية المشتركة وتعاونها العسكري المحتمل كتهديد للسلام وتوازن القوى في المنطقة.



وفي الواقع، تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام مناورات عسكرية مشتركة في جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة، مما يجعل مثل هذه الأحداث شائعة. ومع ذلك، فشلت واشنطن إلى حد كبير في خلق السلام والاستقرار وفقًا للقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الابع للأمم المتحدة لأول مرة.



وعبرت معظم الدول الأخرى، باستثناء إسرائيل، عن مخاوفها أو حتى عن قلقها من مشاركتها في الولايات المتحدة إن العقوبات المفروضة على إيران لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات في هذه المنطقة الجغرافية الاستراتيجية ولكن الحيوية للغاية التي ينشأ منها جزء كبير من نفط العالم.



لا يوجد عضو مسؤول في المجتمع الدولي يريد المجازفة بالتدخل في التدفق الحر للنفط، وخاصة تلك التي تعتمد على مبيعات الموارد لتمويل الغالبية العظمى من ميزانية الدولة. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) سرية بعد الآن، حيث فتحت الصين مصنعًا للطائرات بدون طيار في المملكة العربية السعودية، حيث عقدت موسكو صفقة أسلحة مع الرياض بعد رحلة الملك سلمان إلى روسيا في عام 2017، وشاركت كل من الصين وروسيا في معارض الأسلحة المرموقة في الإمارات العربية المتحدة. نتيجة لهذا الواقع.



ومن الناحية الإستراتيجية، تحرص الصين وروسيا على إظهار نهجهما العملي في المنطقة. على سبيل المثال، لا تنحاز بكين وموسكو إلى النزاع في الخليج الفارسي. يمكن أن يتم رفع هذه السياسة البراغماتية إلى مستوى أعلى عندما تستطيع كل من الصين وروسيا تشجيع جميع الأطراف على حل نزاعاتهم بالوسائل السياسية بدلًا من العسكرية. ومع ذلك، فبالنسبة لموسكو وبكين، فإن المخاطر المحتملة جغرافية وسياسية على حد سواء بسبب التقسيم المفترض للعمل بين القوتين الأوروآسيتين اللتين تتولى روسيا بموجبه مسؤولية الأمن في المنطقة بينما تركز الصين على التنمية الاقتصادية.



وتهدف التدريبات البحرية الثلاثية التي يطلق عليها اسم "حزام الأمان البحري" إلى فرض النظام والتوازن الإقليميين. وتحقيقًا لهذه الغاية، تُمارس التدريبات بأكملها: الحد من تهديدات الإرهاب، وتنفيذ عمليات الإنقاذ والدفاع ضد هجمات القراصنة. والهدف هو تعلم أكبر قدر ممكن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحماية أمن التجارة الدولية في المناطق الاستراتيجية وتبادل الخبرات في عمليات الإنقاذ البحري.



ونتيجة لذلك، تتحمل الصين وروسيا وإيران مسؤولية تأمين المناطق الاستراتيجية معًا. وثانيًا، التدريبات البحرية المشتركة تفرض النظام والتوازن الإقليميين بما يتمشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982.



ووفقًا لهذه الاتفاقية وكموقعين، الصين وروسيا وإيران ترفض فكرة أحادية الجانب بأن الولايات المتحدة هي القوة البحرية المهيمنة في المنطقة، وتقول حرية التنقل أيضًا أن السفن التي ترفع علم هذه الدول ذات السيادة لن تتعرض للتدخل من البحرية الأمريكية متى شئت.



ووفقًا لذلك، بموجب اتفاقية عام 1982 وحرية الملاحة، يمكن لإيران إجراء مناورات بحرية مع الصين وروسيا للتدريب عبر التنسيق العسكري والاستعداد وجمع المعلومات. كما تقول وسائل الإعلام الروسية أن التدريبات تلتزم بالمثل بالقانون البحري الدولي من خلال مساعدة روسيا وإيران والصين على تعزيز الأمن الجماعي.



كما تقول وسائل الإعلام الروسية أن التدريبات تلتزم بالمثل بالقانون البحري الدولي من خلال مساعدة روسيا وإيران والصين على تعزيز الأمن الجماعي. ولا حرج في القوى الثلاث فيما يتعلق بالتدريبات المشتركة باعتبارها ضرورية لأمنهم، خاصة إذا كانت تستخدم القوات البحرية للحد من تهديدات الإرهاب. وهي القوة البحرية المهيمنة في المنطقة. وتقول حرية التنقل أيضًا أن السفن التي ترفع علم هذه الدول ذات السيادة لن تتعرض للتدخل من البحرية الأمريكية متى شئت.



ووفقًا لذلك، بموجب اتفاقية عام 1982 وحرية الملاحة، ويمكن لإيران إجراء مناورات بحرية مع الصين وروسيا للتدريب عبر التنسيق العسكري والاستعداد وجمع المعلومات. كما تقول وسائل الإعلام الروسية أن التدريبات تلتزم بالمثل بالقانون البحري الدولي من خلال مساعدة روسيا وإيران والصين على تعزيز الأمن الجماعي. ولا حرج في القوى الثلاث فيما يتعلق بالتدريبات المشتركة باعتبارها ضرورية لأمنهم، وخاصة إذا كانت تستخدم القوات البحرية للحد من تهديدات الإرهاب. بموجب اتفاقية عام 1982 وحرية الملاحة، ويمكن لإيران إجراء مناورات بحرية مع الصين وروسيا للتدريب عبر التنسيق العسكري، والاستعداد، وجمع المعلومات.



وباختصار، يمكن أن يكون للصين وروسيا وإيران تحفظاتهم الخاصة على التدريبات أيضًا. وتسعى طهران إلى مقاومة نهج الضغط الأقصى الذي تتبعه واشنطن. وإن المناورات البحرية تفيد في أن الولايات المتحدة فشلت في عزل طهران دبلوماسيًا وعسكريًا.



وعلاوة على ذلك، تعتمد الصين على الموردين الإقليميين لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وليس لدى القوة الاقتصادية العظمى أي خطة لتكون عرضة لأي تقلبات في المنطقة. ومرددًا محاولة الولايات المتحدة للحد من تطور الصين على المدى الطويل، وتتخذ بكين بالضرورة إجراءات لدحض عقلية الحرب الباردة الأمريكية ومنطق الهيمنة الذي تم كتابته في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).



وفي الواقع، فشلت الولايات المتحدة في تطبيق سياسة الاحتواء الثلاثي تجاه الصين وروسيا وإيران. ولا يمكن أن تعيق وجود وتأثير قواتها البحرية في جميع أنحاء المنطقة.



وفي المقابل، تجلب المناورات البحرية المشتركة توازنًا ضد الولايات المتحدة برسالة مفادها أنه في عام 2020 وما بعده، ستتمكن القوى الثلاث من المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مماثلة إذا لزم الأمر.





في 27 ديسمبر 2019، بدأت الصين وروسيا وإيران تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان.