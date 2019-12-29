الطالع الفلكي الأحد 29/12/2019..كَلِمَة شَرَفْ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 20 كهيك قبطى ، 29 كانُون أوّل رُومى، 3 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يعنى مش حتحاول تهرب تانى؟ يعنى دا وعد؟)-كلمة شرف.(فريد شوقى من فيلم كلمة شرف-1973)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(عطارد ينتقل للجدى - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج القوس ليدخل برج الجدى فى السادسة و 54 دقيقة صباحاً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للدّلو فى الثامنة و 30 دقيقة مساء يوم 16 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الجدى.(تنتقل للدّلو فى 20 يناير)

عطارد) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 16 يناير))

الزّهرة) ----- فى الدّلو. (تنتقل للحُوت فى 13 يناير))

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد أسرع الكواكب قد يشعر بالحَنَق والضّيق فى بُرج الجدى لأنه حاكم الجدى زحل بطيئ الحركة ومعروف بحذره فى كل خطوة يخطوها لمعرفته أن زَلّة قدم واحدة كفيلة بإسقاط الجدى من مُرتفع جبلى شاهق لينكسرقرناه دون أمل فى إستعادة مركزه المفقود من جديد ،هذا مُفيد للمُمتهنين للمهن الكلامية كالإعلام والإعلان فى الحذر عند إنتقاء مُفرداتهم ليحتفظو بوظائفهم دون مشاكل ، إن كنت تاجراً فالإعلان عن بضاعتك يجب أن يكون بدقّة دون تجميل أو تلميع والذى قد يندرج تحت بند الغش التجارى ليضعك تحت طائلة القانون ،التعريف بمؤهلاتك العلمية وخبراتك السابقة أمام إختبار لوظيفة جديدة تتقدّم لها يوفّر عليك الإحراج ، عدم التسرّع فى وعود العاطفة أوالتجارة يوفّر عليك الشروط الجزائيّة أو مشاكل إجتماعيّة أنت فى غنىً عنها ،عطارد يرمز لوسيط يقوم بخطبة عروس من سبأ لعريس من القدس وعليه أن يكون أميناً فى سرده لميزات العروس والعريس دون زيادة أو نقصان ، مارى منيب بفيلم هذا هو الحب عادل إمام بفيلم عريس من جهة أمنية فأسلوب جمع المعلومات ورغم فكاهته لكنه مُفيد لتجنيب العروس مصير فاتن حمامة بفيلم الأرملة العذراء أو كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة، بإمكانك جمع المعلومات الضرورية عن عروستك مُتبعاً للقِيَم والأعراف وقوانين زحل حاكم برج الجدى بإرسال والدتك أوشقيقتك لتقمن بِدَوْرعطارد جامع المعلومات دون حاجة لأسلوب عادل إمام بفيلم البحث عن فضيحة أو تتبع عورات الناس.





حلول عطارد فى الجدى مُفيد للمُحامين عند إعداد مذكراتهم القانونية لتركيز أدلتهم فى عبارات قصيرة لكن واضحة ولها الملمس الترابى الملموس شديد المتانة والذى لايختلف عليه إثنان ، مُفيد إن كنت تستعد لمُناقشة رسالتك العلمية العليا لتصل لقمة جبل النجاح العلمى دون أن تتعرض للإحراج فى جلسة المُناقشة ، كما أنه يزيد من متانة الكلمة الشفهية (بالإضافة للعقود المُوثّقة) لتاجر يتمتّع بسمعته التجارية لتكون كلمته/عطارد لها متانة الصخر/الجدى مايضمن الحقوق والواجبات للطرفين ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الثور: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالمُتاح طالما بالحلال.

برج الجوزاء: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين،مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج السّرطان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج العذراء : لا مجال للفهلوة ولا توجد طرق مختصرة فى طريق العمل الجادّ، إحرص أن تسلك الطريق المُتعبة لكنها الآمنة ، إمشى عِدِلْ يحتار عدوّك فيك.









برج الميزان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج العقرب: عينك كالصّقر فى إلتقاط العيوب والشوائب فى العمل ، إن شعرت بخلل بمُستند ولاتعرفه فلا توقّع عليه ، صدّق إحساسك و خذ وقتك الكافى.









برج القوس: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج الجدى: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ، ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة.





برج الدّلو: قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً،كُن أكثر وضوحاً وانْتَقِ مفرداتك بعناية شديدة.



