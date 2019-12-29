Advertisements
Advertisements
Advertisements

فنزويلا تطالب البرازيل بإعادة 5 جنود فروا إليها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
Advertisements
رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا
وكالات
Advertisements

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن فنزويلا طالبت من الحكومة البرازيلية إعادة خمسة جنود فنزويليين موجودين على الأراضي البرازيلية.

 

ووفقًا للقناة، يعتزم الجنود الفنزويليون طلب اللجوء في البرازيل.

 

وفي كلمة ألقاها أمام وحدات عسكرية، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت: "كراكاس تطلب من البرازيل إعادة الجنود الخمسة إلى فنزويلا"، واصفا إياهم بأنهم "فارون وإرهابيون".

 

وأضاف مادورو: "آمل في أن يتم احترام القانون والعدالة الدوليين وأن يكون الإرهابيون الخمسة بأيدي العدالة الفنزويلية في أسرع وقت".

 

وأوضح أن "السلطات البرازيلية ألقت القبض على الجنود الخمسة الفارين، بناء على طلب القوات المسلحة الفنزويلية، حيث تم إخبارهم بمكان وجود الإرهابيين الفارين".

 

من جهته قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، في بيان: "فنزويلا اتخذت الخطوات الدبلوماسية اللازمة لطلب وتيسير عودة هذه المجموعة من المواطنين".

 

وأعلنت الحكومة البرازيلية في وقت سابق السبت أن خمسة جنود فنزويليين عثر عليهم خلال دورية روتينية يوم الخميس في شمال ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لفنزويلا، وسيطلبون اللجوء في هذا البلد.

 

وأضافت الحكومة أنهم كانوا مجردين من السلاح ونقلوا إلى بوافيستا، عاصمة هذه الولاية البرازيلية، حسب بيان برازيلي رسمي.

 

وتتهم فنزويلا الجنود الخمسة بأنهم مسؤولون عن هجوم في 22 ديسمبر على وحدة عسكرية فنزويلية في ولاية بوليفار بجنوب فنزويلا. وقُتل جندي في هذا الهجوم وتمت أيضا سرقة أسلحة، بحسب الحكومة في كراكاس.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنزويلا رئيس فنزويلا البرازيل إعادة 5 جنود

أخبار تهمك

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 14 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تأكد إصابة سعد سمير بوتر أكيليس ومدة غياب صادمة

منذ أقل من ساعة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أصعب سيناريو لتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال (النقطة 11 هي الحل)

منذ ساعة و 26 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 14 ساعة

اقتربت ساعة الصفر.. اجتماع عاجل لزعيم كوريا الشمالية مع قيادات حزبه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

كراكاس تطالب برازيليا بحماية الفنزويليين في البرازيل

فنزويليون يغادرون البرازيل بعد أعمال عنف جديدة

فنزويلا تنظم مسيرة ضخمة ضد التدخل الأمريكى فى شئونها

فنزويلا.. زعيم المعارضة يزلزل الأرض تحت أقدام مادورو بدعم أمريكي

فنزويلا تغلق حدودها "بالكامل" مع كولومبيا

قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status