سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2019 في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم





حافظ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2019 على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك خلال الفترة الصباحية ويشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه بعد الانخفاضات الاخيرة خلال النصف الاخير من شهر ديسمبر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في مصر اليوم بحسب التحديثات الاخيرة عن البنك المركزى المصري.





أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.01 جنيه للشراء.

16.11 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.



