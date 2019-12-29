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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2019 في البنوك المصرية
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
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سعر الدولار في مصر اليوم
حافظ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29-12-2019 على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك خلال الفترة الصباحية ويشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه بعد الانخفاضات الاخيرة خلال النصف الاخير من شهر ديسمبر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في مصر اليوم بحسب التحديثات الاخيرة عن البنك المركزى المصري.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.01 جنيه للشراء.
16.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
16.00 جنيه للشراء.
16.01 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك
البنك
سعر شراء الدولار
سعر بيع الدولار
البنك المركزي
15.9862
16.1132
البنك الأهلي
15.99
16.09
بنك مصر
15.99
16.09
بنك القاهرة
15.99
16.09
بنك قناة السويس
15.98
16.08
العربي الأفريقي
15.99
16.09
بنك بلوم
16.08
16.18
أبوظبي الإسلامي
16.01
16.11
بنك SAIB
15.99
16.09
مصر إيران
16
16.10
بنك HSBC
16
16.10
المصرف العربي
15.99
16.09
الكويت الوطني
16
16.10
عودة
16
16.10
المشرق
16
16.10
التعمير والإسكان
15.99
16.09
الاهلي الكويتي
16.01
16.11
المصرف المتحد
16
16.10
المصري الخليجي
16
16.10
الإسكندرية
15.99
16.09
التجاري الدولي
15.99
16.09
كريدي أجريكول
16
16.10
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