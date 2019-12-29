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عقل كلوب.. كيف يعبر ليفربول حصون قاهر مانشستر سيتي؟

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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ليفربول وولفرهامبتون
ليفربول وولفرهامبتون
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح نظيره وولفرهامبتون في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

 

وفاز ليفربول في الجولة الماضية على ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة بينما قهر وولفرهامبتون فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.

 

ويغيب عن ليفربول جويل ماتيب وديجان لوفرين في خط الدفاع بينما يفكر يورجن كلوب في إراحة أندري روبيرتسون وألكسندر أرنولد وهناك احتمالات لإراحة محمد صلاح أو ساديو ماني بسبب الإجهاد لذلك تبدو فرص أوريجي في المشاركة بشكل أساسي كبيرة.

 

ويصطدم كلوب بنونو سانتو مدرب وولفرهامبتون الذي يجيد قراءة مثل هذه المباريات من خلال طريقة 3-4-3 التي تتحول في الحالة الدفاعية إلى 5-3-2 لإغلاق جانبي الملعب والعمق على ثلاثي الريدز صلاح وفيرمينو وماني لذلك بات كلوب مطالبًا بإيجاد حلول لخطة نونو سانتو المتوقعة من خلال اللعب على فتح مساحات الملعب وتواجد صانع لعب مميز في وسط الملعب سواء آدم لالانا أو شاكيري مع المرونة المتبادلة للثلاثي الأمامي في ظل الرقابة التي تفرض عليه خاصة مع عودة دوهيرتي وأداما تراوري للدفاع مع الخط الخلفي.


 

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الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون نادي الاهلي مانشستر سيتي ليفربول الدوري الانجليزي

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