مطار مرسي علم يشهد رواجا سياحيا تزامناً مع أعياد الميلاد "صور"



وطبقا لتعليمات المهندس حسام الخرافي، الرئيس التنفيذي للمطارات، بالاستعداد لهذا الموسم المهم، فقد وجه اللواء هاني عقاب، رئيس مجلس إدارة شركة إيماك للمطارات، بأن يتم إعداد وسائل الاحتفال والزينات، منذ هبوط السائح بالمطار، وعلى طول الطريق للخروج منه.



وزينت إدارة المطار، صالات السفر والوصول، ووضعت أشجار عيد الميلاد، على طول الطرق للدخول والخروج من المطار.





وأثنى الكثير من السائحين، على حفاوة الاستقبال، والاحتفال معهم بالأعياد.





مدينة مرسى علم، من أهم المناطق السياحية الجاذبة، نظرا لوجود أفضل مناطق غطس بالعالم، والجو الدافئ لهذه الفترة من العام، وأيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقرى السياحية المميزة، وخصوصا في مدينة بورت غالب.

شهدت الحركه الجوية بمطار مرسى علم الدولي، جنوب البحر الأحمر، زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين من دول أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا، هذه الأيام، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.