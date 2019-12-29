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الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
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الأزهر
الأزهر
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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "الدخول في معية الله (عز وجل)” أسبابه، وآثاره".

وأكدت الوزارة،  في بيان اليوم، على جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى.

وشددت الوزارة، في ليان رسمي لها، أنها ستستبعد أي خطيب لا يلتزم بموضوع خطبة الجمعة.

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