نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي و"أوس أوس"

احتفل مجموعة من نجوم الفن، بعيد ميلاد نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي و الفنان الشاب أوس أوس، بعيد ميلادهما، حيث قامت الفنانة روجينا بمشاركة متابعيها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر فيه مجموعة من الفنانين مثل أشرف زكي، عزوز عادل، كريم عفيفي، علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حسني شتا، إيهاب فهمي، أحمد شامي، روجينا.



وقاموا بالأحتفال بعيد ميلاد الفنان أشرف زكي والفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس".





الجدير بالذكر أن روجينا تشارك حاليا في مسلسل "البرنس"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، أحمد فهيم، نور، ريم سامي والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي





وفي سياق آخر، شارك الفنان أشرف زكي مؤخرًا في مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، حازم سمير، نيكولا معوض، هاجر الشرنوبي، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.





يُشار إلى أن "أوس أوس" ينتظر حاليًا عرضه مسلسله الجديد" أتنين في الصندوق "، والمسلسل بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار،صلاح عبد الله، هايدي رفعت، أوس أوس، نهى عابدين، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، وأهمال من قبل المجتمع، ومن تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.

