"كل الناس بتشرب شاي بلبن".. كريم عبدالعزيز يوضح سر ابتعاده عن السوشيال ميديا

البعض لا يذهب للمأذون مرتين



جدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يقوم بتصوير حالياً فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والفيلم من بطولته هو وكل من وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.

يعتبر الفنان كريم عبدالعزيز، من الفنانين الغير متفاعلين على سوشيال ميديا، ونادرًا مايقوم بالتواصل عبر حساباته الرسمية، مع متابعيه، ويرجع ذلك لأنه من الشخصيات التي تشعر بالخجول بشكل كبير في بعض الأحيان، وأوقات لا يكون لديه شئ ليشارك به.وتابع خلال مقابلتة مع برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية روتنا سينما، أنه ليس من نوعية الممثلين الذين يقومون بنشر أنا فطرت أو "شربت شاي بلبن" قائلاً: "ما كل الناس بتفطر شاى بلبن، وأكلت ملوخية طيب أيه اللي حصل للناس".وأضاف "عبدالعزيز"، أثناء مقابلته بأنة أن لم يكن يعمل في مجال الفن، لكن أصبح "طيار" مبرراً لأن الطيران والفن لا يوجد بهما روتين أو ملل، و أنه يكرة الروتين قائلا: "ماينفعش أصحى 1 وأتغدى 3 وأروح ساعه 6 مقدرش أعيش كده".يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز، حصل علي جائزة أفضل ممثل من "دير جيست" عن "الفيل الأزرق 2" كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري. واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.