رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش بيراميدز الآن

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الإفريقي، حيث تُذاع المباراة في كأس الإتحاد الأفريقي في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.





حيث تُذاع مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.