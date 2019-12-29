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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر LIVE رابط ماتش بيراميدز والمصري بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الإفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز ضد المصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الإفريقي في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة: السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.
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