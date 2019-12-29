مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي اليوم الأحد 29-12-2019 في كأس الكونفدرالية

شاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي الأحد 29/12/2019 في كأس الإتحاد الإفريقي، حيث تشهد ثالث جولات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية صداماً مصرياً خالصاً من الطراز الرفيع، وذلك حينما ينزل فريق بيراميدز ضيفاً من العيار الثقيل على مضيفه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب الإسكندرية في مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

شاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي الأحد 29/12/2019 في كأس الإتحاد الإفريقي، حيث تشهد ثالث جولات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية صداماً مصرياً خالصاً من الطراز الرفيع، وذلك حينما ينزل فريق بيراميدز ضيفاً من العيار الثقيل على مضيفه فريق المصري البورسعيدي على أرضية ملعب الإسكندرية في مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

تابع لايف مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي مباشر، حيث يدخل فريق بيراميدز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بيراميدز في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.