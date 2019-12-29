أرسنال يتحدى تشيلسي في ديربي ساخن بين أرتيتا ولامبارد

يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي في الساعة الرابعة عصرًا في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي





ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة بينما أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

وسقط تشيلسي في فخ الخسارة 5 مرات في آخر 7 مباريات مع مدربه فرانك لامبارد لكنه في الوقت نفسه يملك تاريخَا مميزًا خارج ملعب ستامفورد بريدج حيث فاز 6 مرات في 9 مباريات.

ويبحث أرسنال في اللقاء الثاني الرسمي لمدربه الجديد أرتيتا عن تحقيق فوزه السادس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي لإحياء آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.





وأعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غيابات الفريق اللندني قبل موقعة تشيلسي في ديربي لندن حيث أكد أن التقييم مستمر للاعب الدولي الإسباني داني سيبايوس والمهاجم البرازيلي مارتنيلي والظهير الدولي الإسباني هيكتور بيليرين بالإضافة إلي المدافع الدولي الإنجليزي روب هولدينج لتحديد مدى جاهزيتهم للمباراة اليوم الأحد أمام نادي تشيلسي في ديربي لندن.





وخسر نادي تشيلسي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة أمام نظيره نادي ساوثهامبتون في الجولة الماضية بينما تعادل نادي أرسنال خارج أرضه أمام نظيره فريق بورنموث بنتيجة 1 / 1.











