كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية على كافة أنحاء الميادين، بالإضافة لتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.



وأما عن حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، فتشهد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.



وشهد نفق الأزهر ظهور كثافة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة



في حين شهد كوبرى أكتوبر كثافة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.