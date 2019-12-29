«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.









ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول ستة أهداف في مرماه.









ونجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب كينغ باور على الأراضي الإنجليزية.









ويدخل المدرب الألماني يورجن كلوب هذه المباراة أمام فريق ولفرهامبتون بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.









ويتواجد فريق ليفربول في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق ليفربول في حصد 52 نقطة في رصيده بعدما خاض 18 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.