«KORA LIVE» مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ارسنال الآن

مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر، وسوف يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق تشيلسي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي سبعة أهداف في مرماه.