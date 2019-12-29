Advertisements
Advertisements
Advertisements

إقالة مدرب موناكو للمرة الثانية وتعيين مورينو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
Advertisements
مورينو
مورينو
وكالات
Advertisements
أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين روبرتو مورينو مدرب إسبانيا السابق لقيادته بعد إقالة ليوناردو جارديم للمرة الثانية.

قال موناكو في بيان: "يعلن النادي نهاية التعاون مع المدرب جارديم، سيتولى روبرت مورينو قيادة الفريق الأول بعقد يستمر حتى 2022".

وأمضى مورينو أغلب مسيرته كمساعد للمدرب لويس إنريكي، لكنه أصبح مدرباً لإسبانيا في يونيو بعد استقالة مدرب برشلونة السابق من منصبه، عقب تشخيص إصابة ابنته تشانا بالسرطان.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني للتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 في صدارة المجموعة 6 بالتصفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي موناكو موناكو مورينو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

اقتربت ساعة الصفر.. اجتماع عاجل لزعيم كوريا الشمالية مع قيادات حزبه

منذ 42 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة أزمة محمد صلاح مع كلوب

منذ 41 دقيقة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 18 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل - إقالة رامون دياز من تدريب الاتحاد.. وتعيين بندر باصريح مدربا

رسميا.. ‏موناكو الفرنسي يعلن إقالة مدربه

هنري ينضم لأساطير جيل "فرنسا 98" في عالم التدريب (تقرير)

نيكولا مديرا فنيا لأودينيزي بعد إقالة فيلاسكيز

عاجل.. ريال مدريد يصدر بيانا رسميا

Telemadrid: إقالة سولاري.. مورينيو مدربا لريال مدريد (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status