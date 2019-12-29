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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بث مباشر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
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أرسنال ضد تشيلسي
أرسنال ضد تشيلسي
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 2019 أبرزها مباراتي أرسنال ضد تشيلسي وليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويساعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الثالثة"

 

المصري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"

 

أسوان ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"

 

أرسنال ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

ليفربول ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"

 

الصفاقسي ضد خلال شابة، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.


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