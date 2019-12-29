يوفنتوس يتفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع هالاند







أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن الموهبة النرويجية ونجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلنج هالاند، يقترب من الإنضمام لنادي يوفنتوس في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن هالاند يبدو على مقربة من إرتداء قميص البيانكونيري في الميركاتو الشتوي المقبل، والذي يبدأ في غضون أيام قليلة.





واضافت الصحيفة الشهيرة، أن يوفنتوس قد إتفق مع هالاند ووكيله مينو رايولا، حول البنود الشخصية في عقده مع السيدة العجوز.





وسيتقاضى هالاند مبلغ 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد في عقده الجديد مع البيانكونيري، بحسب توتو سبورت.





وستقوم إدارة اليوفي بدفع مبلغ 30 مليون يورو لنادي ريد بول سالزبورج، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع الجانب النمساوي.





وكان هالاند على مقربة من الإنضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن ألمح والده براوت هالاند عن رغبة نجله في الإنضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، بيد أن تدهور أوضاع الشياطين الحمر، وإبتعادهم عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، جعل اللاعب يبتعد عن ملعب أولد ترافورد.





ولقى اللاعب إهتماماً كبيراً من أندية لايبزج الألماني ومواطنه بوروسيا دورتموند، بالإضافة لعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه يبدو الآن على أعتاب يوفنتوس.