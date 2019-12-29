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زيدان يتحدى مينو رايولا في صفقة بوجبا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، ما زال يحلم بضم نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن زيدان طلب من إدارة الميرنجي رسمياً، التعاقد مع الفرنسي الدولي في يناير المقبل.


وتشير التقارير القادمة من إنجلترا، أن إدارة اليونايتد قد لا تمانع في رحيل بوجبا في يناير المقبل، بشرط وصول عرض مناسب لضمه.


وبالرغم من تألق الاوروجواياني فيدي فالفيردي، إلا أن زيزو يرى أن خط وسط الفريق مازال بحاجه للدعم في يناير المقبل.


في الوقت نفسه، أضافت آس أن إدارة النادي الملكي متمثلة في رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ترفض ضم بوجبا للفريق، في ظل القيمة الباهظة التي ستصاحب إنتقاله لملعب سانتياجو بيرنابيو.


ولا يريد بيريز إنفاق مزيد من الأموال في يناير، خشية التعرض لعقوبات تخص اللعب المالي النظيف.


وكان مينو رايولا وكيل بوجبا، قد ألمح في وقت سابق لبقاء موكله مع مانشستر، وإستبعاد فكرة إنتقاله لريال مدريد في يناير المقبل.


ويصر زيدان على بوجبا، رغم إرتباط النادي بأسماء أخرى في وسط الملعب، على رأسها فابيان رويز لاعب نابولي وكريستيان إيركسين نجم توتنهام.


جدير بالذكر أن ريال مدريد أنفق ما يفوق 300 مليون يورو لضم لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل بيع لاعبين بمبلغ 100 مليون يورو، وبالتالي فكرة ضم صفقة قوية مثل بوجبا غير محببة لبيريز في الوقت الحالي.
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