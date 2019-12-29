صفقتان مميزتان لريال مدريد في يوم الكذب

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد نجح في إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي بالعودة مرة أخرى إلى صفوف الملكي.





وأكد موقع GOL الإسباني أن رونالدو رحب بشدة بارتد اء قميص ريال مدريد مرة أخرى مُعبرًا عن شكره لرئيس النادي.



ولكن سرعان ما تبيّن لاحقًا أن الخبر ما هو إلا سلسلة ممتدة من الأنباء الكاذبة التي تنشرها الصحافة الإسبانية في يوم 28 من ديسمبر والمعروف بيوم الكذب في إسبانيا وهو مغاير ليوم الكذب العالمي المعروف والذي يوافق يوم الأول من أبريل.



وتداولت الصحافة الإسبانية نشر الأكاذيب منذ الصباح وكان من أبرز هذه الأنباء الكاذبة إعلان ريال سوسيداد عن انتقال النرويجي مارتن أوديجارد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويلعب نجم النرويجي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا مع ريال سوسيداد معارًا من ريال مدريد الذي يملك وحده حق التصرف في انتقال اللاعب.



وعلى جانب آخر، سجل رونالدو 12 هدفًا هذا الموسم بقميص يوفنتوس في كل البطولات ويسعى لملاحقة تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة هدّافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفًا.