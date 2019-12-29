ريال مدريد يخطط لاستعادة هيبته في الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد سيلجأ إلى خطة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتي تبدأ نهاية الموسم الحالي في يونيو 2020 من أجل تدعيم صفوفه.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين الإسبان الدوليين إلى صفوف الميرينجي حتى يستعيد الملكي هيبته في المنتخب الإسباني الأول.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المنتخب الإسباني لم يشهد في صفوفه لاعبين دوليين من ريال مدريد في الفترة الأخيرة سوى القائد سيرخيو راموس والظهير الأيمن داني كارافاخال بعد أن كان يضم 6 وم من الملكي في بطولة كأس العالم التي احتضنتها روسيا في 2018، وهؤلاء اللاعبين هم: راموس وكارافاخال وسانشو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وإيسكو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيريز يرغب في حسم صفقة الإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا بالإضافة إلى استعادة نجم خط الوسط داني سيبايوس المعار حاليًا إلى صفوف آرسنال الإنجليزي من أحل تعزيز التواجد المدريدي في صفوف منتخب إسبانيا.