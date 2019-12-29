ماني يكشف سر تألق ليفربول هذا الموسم

صرح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي إن فريقه وصل إلى القمة في الموسم الحالي لأنهم تعلموا من أخطائهم في الموسم الماضي.





وقال ماني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"إذا خسرت الدوري الذي يؤلمك في ال رأس، فإننا نركز دائما على نفس الهدف، نريد الفوز بشيء ما".



وأضاف : "لقد تعلمنا من الخطأ في العام الماضي، كان وقتا عصيبا بالنسبة لنا وأعتقد أننا تعلمنا منه الكثير".



واختتم ماني تصريحاته قائلاً : "أعتقد أننا أفضل هذا الموسم من العام الماضي فيما نحاول القيام به، إنها مغامرة أخرى بالنسبة لنا، دعونا نستمر في العمل ونحاول الحفاظ على الأمور في المستوى نفسه".



وكان ليفربول قريبًا من الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 - 2019 قبل أن يتفوق مانشستر سيتي الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كتيبة يورجن كلوب.