رايولا يعد برشلونة بصفقة مميزة في 2022

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك قبل أن يتمكن يوفنتوس من خطف اللاعب من آياكس أمسترادم الهولندي.





وأفادت صحي فة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت وعد مسئولي برشلونة بانضمام دي ليخت إلى البلوجرانا في عام 2022.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت سينضم إلى برشلونة بعد أن يقضى ثلاث مواسم في صفوف السيدة العجوز علماً بأن المدافع الهولندي لديه عقد مع يوفنتوس حتى 2024.