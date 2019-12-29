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رايولا يعد برشلونة بصفقة مميزة في 2022

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حاول الحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك قبل أن يتمكن يوفنتوس من خطف اللاعب من آياكس أمسترادم الهولندي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت وعد مسئولي برشلونة بانضمام دي ليخت إلى البلوجرانا في عام 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت سينضم إلى برشلونة بعد أن يقضى ثلاث مواسم في صفوف السيدة العجوز علماً بأن المدافع الهولندي لديه عقد مع يوفنتوس حتى 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ليخت البالغ من العمر 20 عاماً يمر بفترة غير مستقرة مع يوفنتوس هذا الموسم بينما خاض دي ليخت مع السيدة العجوز 17 مباراة، سجل خلالهم هدف.
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