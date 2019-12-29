تعليق ساخر من ترامب على حذف مشهده من "وحدي في المنزل2"





سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من واقعة حذف القناة الكندية (سي بي سي) لمشهده من فيلم "وحدي في المنزل 2".





وكتب ترامب ساخرًا عبر حسابه بتويتر: "أعتقد أن رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو لم يعجبه أنني جعلته يدفع أكثر للناتو وللتجارة.. لن يكون الفيلم أبدا كما في السابق".





وبرر الناطق الرسمي للقناة شوك تومبسون واقعة الحذف قائلًا: "كما هو الحال دائما بالنسبة للأفلام التي يتم توضيبها للعرض في التلفزيون، خضع فيلم (وحدي في المنزل 2) لتغييرات قصد ربح الوقت.. يتم اقتطاع مشاهد دون التأثير على السياق العام للفيلم، لإضافة وصلات إعلانية".











