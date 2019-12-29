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3 صفقات مرتقبة لريال مدريد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يسعى لإعادة هيكلة الفريق في الفترة المقبلة عن طريق ضم بعض العناصر الشابة المميزة التي سوف ترسم ملامح الفريق المستقبلية.

واستعرضت صحيفة آس الإسبانية بعض النجوم الذين يرغب زيدان في الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة أبرزهم الثنائي أشرف حكيمي ومارتن أوديجارد.


* أشرف حكيمي :
يمر المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني بقفترة رائعة مع الفريق الألماني. تنتهي فترة إعارة حكيمي بنهاية الموسم الحالي ومن المتوقع عودته إلى قلعة سانتياجو برنابيو بداية من الموسم المقبل بعد أن نجح في إقناع زيدان بالمستويات الكبيرة التي يقدمها هذا الموسم بقميص بروسيا دورتموند.


* مارتن أوديجارد :
يعتبر النرويجي الشاب مارتن أوديجارد من أولويات زيدان خاصة بعد أن قدم آداءً مقنعًا للغاية هذا الموسم في صفوف ريال سوسيداد بعد أن عاد النجم النرويجي إلى بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم قادمًا من الدوري الهولندي الذي قضى بين أنديته 3 مواسم على سبيل الإعارة أيضًا.

وتمكن أوديجارد من تسجيل 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين خلال الدوري الإسباني وأظهر نضجًا كبيرًا مما دفع زيدان للتفكير في الاعتماد عليه ضمن تشكيلته المستقبلية للميرنجي.


* فابيان رويز :
ظهر إسم الإسباني فابيان رويز نجم نابولي ضمن أولويات زيدان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل سد الفراغ في خط وسط الملكي.

ويبدع رويز حالياً مع نابولي منذ بداية الموسم الماضي كما أنه مرتبط بعقد مع النادي الإيطالي حتى عام 2023 مما سيصعب من مهمة إدارة الملكي في الفوز بخدماته.

ويعتبر رويز أيضًا من ضمن أهداف برشلونة الإسباني وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مما سيساهم في مضاعفة سعره في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن الملكي يسعى إلى حسم صفقة ضم فابيان رويز قبل إنطلاق منافسات بطولة يورو 2020 في شهر يونيو المقبل خوفًا من زيادة سعره عن الميزانية المحددة لضمه من جانب إدارة النادي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في وقت سابق استقرت إدارة ريال مدريد بعد التشاور مع زيدان على عدم إبرام أي صفقات ضخمة في الميركاتو الشتوي المقبل والانتظار حتى صيف عام 2020.
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