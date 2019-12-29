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فايلر يرد على إصابات لاعبي الأهلي المتكررة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد إصابة الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي، خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الإصابات صعبت الأمور بعد أول ربع ساعة، الأهلي لا يعاني إصابات عديدة، إنها سوء حظ فقط وليست ظاهرة في الأهلي".

وأضاف المدرب السويسري: "إصابة سعد سمير تبدو قوية، كما أنه متأثرًا من ابتعاده فترة طويلة، أما أجايي فضلنا إراحته بعد شعوره بآلام في الركبة".

وتابع: "لم تتح لي الفرصة في الإشراف على فترة الإعداد، توليت المسؤولية بعدها".

وكان الأهلي حقق الفوز على ضيفه الزيمبابوي بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتساوى في صدارة المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني.
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الكلمات المفتاحية

فايلر الاهلي الأهلي ضد بلاتينيوم

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