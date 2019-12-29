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ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم الخميس 28-12-2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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انتهت مواجهات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019.

وحقق فريق النصر فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، قبل أن يفوز الشباب، على ضيفه الأهلي، بهدف نظيف، فيما نجح أبها في الفوز على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين سقط الاتحاد في فخ التعادل أمام الفتح بهدف لمثله.

ويحتل المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب الفريق الأول للكرة بنادي النصر صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 10 أهداف

2- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف

3- تشارلز أندرياماسينورو "العدالة" برصيد 7 أهداف

4- دجانيني "الأهلي" برصيد 7 أهداف

5- روني فيرنانديز "الفيحاء" برصيد 7 أهداف

6- رومارينهو "الاتحاد" برصيد 7 أهداف

7- عمر السومة "الأهلي" برصيد 6 أهداف

8- سعد بوقير "أبها" برصيد 6 أهداف

9- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 6 أهداف

10- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" برصيد 6 أهداف

11- تي فيرديا "الفتح" برصيد 6 أهداف

12- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 5 أهداف

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.

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