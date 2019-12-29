بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أخر أعماله الفنية (فيديو)



وقال "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الباش تاجر" على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المسئولين عن الاحتفالية، موضحًا "الموضوع لم يستغرق نصف دقيقة"، مؤكدا أنه شعر بسعادة كبيرة لمشاركته فى أول حفل له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع أطفال من ذوى القدرات الخاصة.



واوضح "فؤاد" أنه عاش مع أطفال الحفل ثلاثة أيام من أجمل أيام حياته، موضحًا أن كل طفل من ذوى القدرات يمتلك موهبة، مؤكدًا "مواهب مدفونة فى الأطفال ذوى القدرات الخاصة".



وكشف تفاصيل أعماله القادمة، قائلا: إنه قام بتوقيع عقد مسلسل "خالد بن الوليد" الذى سيتم عرضه في رمضان المقبل، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بالمسلسل، موضحا أنه يقرأ بعض المسلسلات الكوميدية حاليًأ لاختيار الأفضل، معلقًا: "احنا متأخرين شويه في المسلسلات الكوميدية بس ان شاء الله هيكون في حاجة مميزة".



كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكشف أيضا تفاصيل أخر أعماله الفنية.