Advertisements
Advertisements
Advertisements

رانيا عاطف تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل بعد "هالة حبيبتي"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:38 ص
Advertisements
الفنانة رانيا عاطف
الفنانة رانيا عاطف
جرجس ميلاد
Advertisements
كشفت الفنانة المعتزلة رانيا عاطف، سبب ابتعادها عن التمثيل بعد مسرحية "هالة حبيبتي" للراحل فؤاد المهندس، مشيرة إلى أنه بعد رحيل النجوم الكبار فضلت الابتعاد عن التمثيل لآنها لم تجد العمل الملائم لها ولا الدعم الكافي الذي يشجعها علي الاستمرار في التمثيل.

وأوضحت "عاطف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الاعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أنها اختارت الاستمرار في الدراسة والحياة العملية والابتعاد عن الفن، قائلة: "قلت خلى الناس تفتكرني وأنا ممثلة صغيرة بدل ما أكبر ويقولوا رخمة وبقت غلسة لما كبرت، فقلت عايزة أبقي ذكرى حلوة أحسن".

وأكدت أنها كانت سعيدة الحظ بالعمل مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، للدرجة التي دفعت أطفال جيلها للغيرة منها، مشيرة إلى أن حب الجماهير في العالم العربي كان لا توصف، مشيرة إلي أنه كان شخصية محترمة ومتدينة وأب لكل الأطفال، وكانت تصرفاته طفولية جدًا.

يذكر أن الطفلة رانيا عاطف تألقت خلال مشاركتها في مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس، وكانت مميزة في تقديمها لشخصية الفتاة الشقية، وشاركت رانيا في مسلسل ليالي الحلمية، ولكنها اختفت بعد ذلك، واهتمت بدراستها، وقررت أن تكوّن أسرة وعملت طبيبة وابتعدت تمامًا عن عالم الفن في كبرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هالة حبيبتى فؤاد المهندس رانيا عاطف

أخبار تهمك

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 11 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 11 ساعة

ماني يكشف سر تألق ليفربول هذا الموسم

منذ 34 دقيقة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"8 الصبح" يحتفي بذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. ورث عن والده خفة الدم

هشام سليم: "أشعر بالملل من التمثيل.. وهذا أكثر ما أكرهه في المرأة"

عمرو عبدالعزيز يعيد فؤاد المهندس للحياة في "صاحبة السعادة" (صور)

هاني مهنا: أم كلثوم عشقي منذ طفولتي.. وبليغ حمدي تبنانى فنيا

فى ذكرى ميلاد الأستاذ.. أسرار من حياة الراحل فؤاد المهندس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status