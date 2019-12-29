رانيا عاطف تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل بعد "هالة حبيبتي"

كشفت الفنانة المعتزلة رانيا عاطف، سبب ابتعادها عن التمثيل بعد مسرحية "هالة حبيبتي" للراحل فؤاد المهندس، مشيرة إلى أنه بعد رحيل النجوم الكبار فضلت الابتعاد عن التمثيل لآنها لم تجد العمل الملائم لها ولا الدعم الكافي الذي يشجعها علي الاستمرار في التمثيل.





وأوضحت "عاطف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الاعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أنها اختارت الاستمرار في الدراسة والحياة العملية والابتعاد عن الفن، قائلة: "قلت خلى الناس تفتكرني وأنا ممثلة صغيرة بدل ما أكبر ويقولوا رخمة وبقت غلسة لما كبرت، فقلت عايزة أبقي ذكرى حلوة أحسن".





وأكدت أنها كانت سعيدة الحظ بالعمل مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، للدرجة التي دفعت أطفال جيلها للغيرة منها، مشيرة إلى أن حب الجماهير في العالم العربي كان لا توصف، مشيرة إلي أنه كان شخصية محترمة ومتدينة وأب لكل الأطفال، وكانت تصرفاته طفولية جدًا.



