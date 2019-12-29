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جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الثالثة عشر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:38 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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اختتمت مواجهات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، بأربع مباريات مثيرة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء الجولة الثالثة عشر:-


مباراة النصر ضد الفيحاء

حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح روني فرنانديز أهداف اللقاء لصالح الفيحاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 11.

ومنح الحكم بطاقة حمراء للاعب الفيحاء صامويل أوسو، عند الدقيقة 34، بعد تدخله العنيف بدون كرة تجاه لاعب النصر سلطان الغنام، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء تجاه حارس النصر براد جونز عند الدقيقة 65.

وأدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل لصالح النصر من ركلة جزاء ليضعها في مرمى الفيحاء عند الدقيقة 73، بعد أن منح الحكم البطاقة الحمراء للاعب أدملسون باروس.

وأحرز سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر من داخل منطقة الجزاء لتستقر في شباك الفيحاء عند الدقيقة 81.

وسجل حمدالله الهدف الثالث للنصر عند 88، قبل أن يحرز الهدف الرابع للعالمي والثالث له "هاتريك" عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز النصر على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارته برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.

مباراة الشباب ضد الأهلي

حقق فريق الشباب، فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز أسبريا هدف اللقاء الوحيد لصالح الشباب، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 27.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة.


مباراة أبها ضد ضمك

فاز فريق أبها على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التونسي سعد بقير أهداف اللقاء لصالح أبها من ركلة جزاء استقرت في شباك ضمك عند الدقيقة 43، قبل أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 45+3.

وأحرز محمد أبو سبعان هدف ضمك الوحيد بتمريره حاسمة ليضعها في شباك أبها عند الدقيقة 66.

وسجل سعد بقير الهدف الثالث لأبها عند الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن يحرز مازن أبو شرارة الهدف الثاني لصالح ضمك عند الدقيقة 90+4، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز أبها على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدورس السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الـ16.

مباراة الاتحاد ضد الفتح

تعادل فريق الاتحاد مع نظيره الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، في ختام الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز محمد يحيى مجرشي هدف الفتح عند الدقيقة 74، قبل أن يدرك عبدالرحمن الغامدي هدف التعادل عند الدقيقة 90+4.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد لـ 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد الفتح لـ 9 نقاط في المركز الرابع عشر.


ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالآتي:-

1- النصر برصيد 29 نقطة

2- الوحدة برصيد 24 نقطة

3- الأهلي برصيد 23 نقطة

4- أبها برصيد 23 نقطة

5- الرائد برصيد 23 نقطة

6- التعاون برصيد 22 نقطة

7- الهلال برصيد 21 نقاط

8- الفيصلي برصيد 20 نقاط

9- الشباب برصيد 18 نقاط

10- الاتفاق برصيد 16 نقاط

11- الفيحاء برصيد 16 نقاط

12- الحزم برصيد 15 نقاط

13- الاتحاد برصيد 13 نقاط

14- الفتح برصيد 9 نقاط

15- العدالة برصيد 8 نقاط

16- ضمك برصيد 7 نقاط
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