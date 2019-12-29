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عزيزة جلال: لم أتوقع رد فعل الجمهور على حفلي الأول بعد رجوعي من الاعتزال

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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علقت المطربة المغربية عزيزة جلال، على  حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية، بعد رجوعها من اعتزال دام أكثر من 30 عامًا، قائلة إنها لم تتوقع رد فعل الجمهور.

وعبرت من جانبها خلال مداخلة هاتفية بقناة "dmc" الفضائية، عن شكرها لجميع من قدم لها الدعم، وشجعها للعودة من جديد.

وأحيت عزيزة جلال، قبل أيام حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن مهرجان شتاء طنطورة، حيث أبدعت في غناء العديد من أغنياتها الشهيرة التي قدمتها قبل الاعتزال. 

ويعد الحدث الأبرز في مهرجان شتاء طنطورة هو عودة المطربة عزيزة جلال بعد 30 عامًا من اعتزالها، وعلقت على عودتها في المهرجان قائلة: "هنا في العلا لمست شيئًا مختلفًا عن بقية الأماكن التاريخية التي غنت بها في السابق.



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الكلمات المفتاحية

مهرجان شتاء طنطورة مطربة عزيزة جلال

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