كلام نهائي.. حقيقة انتقال ساسي لأهلي جدة

كشف أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للكرة في نادي أهلي جدة السعودي، حقيقة مفاوضات التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بامعوضة في تصريحات لقناة «SBC» السعودية: "الأخبار عن ضم ساسي غير صحيحة على الإطلاق، ولم يحدث أي مفاوضات مع اللاعب".





وأضاف المدير التنفيذي لأهلي جدة: "ما يُقال مجرد اجتهادات صحفية، البعض ربط رغبتنا في التعاقد مع صانع ألعاب، باسم فرجاني ساسي، على الرغم من أنه لا يشغل هذا المركز من الأساس".





