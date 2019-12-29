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كلام نهائي.. حقيقة انتقال ساسي لأهلي جدة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للكرة في نادي أهلي جدة السعودي، حقيقة مفاوضات التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بامعوضة في تصريحات لقناة «SBC» السعودية: "الأخبار عن ضم ساسي غير صحيحة على الإطلاق، ولم يحدث أي مفاوضات مع اللاعب".

وأضاف المدير التنفيذي لأهلي جدة: "ما يُقال مجرد اجتهادات صحفية، البعض ربط رغبتنا في التعاقد مع صانع ألعاب، باسم فرجاني ساسي، على الرغم من أنه لا يشغل هذا المركز من الأساس".

وتابع: "لم نشاهد ساسي في هذا المركز على الإطلاق سواء مع الزمالك أو النصر السعودي أو حتى الترجي قبل ذلك".
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الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي اهلي جدة النادي الأهلي

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