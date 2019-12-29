ليفربول ضد وولفرهامبتون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للريدز



يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، ت

حت قيادة الحكم انتونى تايلور.





موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي



يحل فريق وولفرهامبتون ضيف ثقيل على ليفربول ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون



حراسة المرمى : اليسون بيكر



خط الدفاع : تيرنت ارنولد، فان ذايك، جو جوميز، روبيرتسون



خط الوسط : نابي كيتا، هندرسون، فاينالدوم



خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى