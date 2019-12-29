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فوز "جبال تورو" بجائزة مهرجان السودان الوطني للمسرح

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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فاز العرض المسرحي "جبال تور" لفرقة الأجاويد الكوميدية بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح.

وفاز بجائزة أفضل ممثل أبو بكر فيصل عن دوره في مسرحية (في.آي.بي) بينما ذهبت حائزة أفضل ممثلة مناصفة إلى هبة الرحمن عبد الرحمن عن دورها في مسرحية (جبال تورو) ونضال يحيى إسحاق عن دورها في مسرحية (سيد الرصة).

كما منحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج مناصفة إلى عبد الإله محمد المهدي عن مسرحية (سيد الرصة) وعمر عقال عن مسرحية (جبال تورو).

وحصل على جائزة أفضل موسيقى لعرض مسرحي مهاب معتصم وولاء الماحي عن مسرحية (زنزانة 89) لفرقة أهالينا.

نظمت المهرجان في الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر كانون الأول وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الشارقة مقرا وذلك في إطار مبادرة الهيئة بإقامة مهرجانات وطنية للمسرح في كل بلد عربي.

وتنافست على جوائز الدورة الثانية التي حملت اسم المسرحي الراحل الفاضل سعيد (1935-2005) عشرة عروض من أنحاء السودان.

وقبل إعلان الجوائز ألقى المخرج عادل حربي رئيس لجنة التحكيم توصيات اللجنة والتي تلخصت في عدة نقاط من أبرزها.. إعلان تفاصيل وشروط المشاركة بالمهرجان قبل فترة كافية من انطلاقه لا تقل عن ستة أشهر، ومراجعة لائحة المهرجان، وعقد ورشة متخصصة لتقييم وتقويم الدورة الثانية للوقوف على السلبيات والإيجابيات.



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