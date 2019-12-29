"الحاوي" يُرافق العظماء و 183 انتصارًا إفريقيًا للأحمر.. أرقام وحقائق مثيرة بعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم (تقرير)





أرقام مثيرة من مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم:



- مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز هي المباراة الإفريقية رقم "359" في تاريخ مشاركات المارد الأحمر بالبطولات القارية، والمباراة رقم "279" في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





- حقق الأهلي الفوز رقم "183" في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية من أصل 359 مباراة، حيث تعادل في 93 مباراة وخسر 83 مباراة، كما أنه الفوز رقم "140" له في دوري الأبطال من أصل "279" مباراة، حيث خسر 62 مباراة، وتعادل في 77 مباراة بالبطولة القارية.