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سميرة سعيد تحضر مفاجأة للجمهور في 2020

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تعاقدت المطربة المغربية سميرة سعيد على غناء تتر المسلسل المغربي "هي" المقرر عرضه مطلع 2020 على قناة ام بي سي5.

وتتعاون سميرة سعيد في تتر المسلسل مع فرقة اديرنالين  التي تضم موسيقيين و فنانين شباب بدأوا رحلتهم الموسيقية سنة 2014 و تميزوا بنمط موسيقي مختلف.

أوهذا التعاون سيثمر عن عمل شبابي مختلف من حيث الكلمة و اللحن والتوزيع ويضا أداء المميز للديفا.

يذكر أن سميرة سعيد، تصدرت مؤخرًا قائمة تريند جوجل، وذلك بعد انتهاء آخر حلقات برنامج المسابقات الأشهر في الوطن العربي "ذا فويس 5" وإعلان الفائز باللقب. 


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الكلمات المفتاحية

منوعات مغربية مزيكا فنانة سميرة سعيد الفجر الفني

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