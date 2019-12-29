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أرسنال ضد تشيلسي.. غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل ديربي لندن
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
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علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانبجيزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية بالتوقيت العالمي جرينتش.
غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز :
أعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غيابات الفريق اللندني قبل موقعة تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث أكد أن التقييم مستمر للاعب الدولي الاسباني داني سيبايوس و المهاجم البرازيلي مارتنيلي و الظهير الدولي الاسباني هيكتور بيلرين بالإضافة إلي المدافع الدولي الإنجليزي روب هولدينج لتحديد مدى جاهزيتهم للمباراة اليوم الأحد أمام نادي تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وأضاف الموقع الرسمي للجانرز قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أن اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرز سوف يعود الي المشاركة في المباريات بعد رفع الإيقاف عنه حيث غاب عن مواجهة الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بنتيجة 1 / 1 وغاب المدافع الدولي اليوناني سوكراتيس عن تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة ديربي لندن بسبب الإصابة واستمرار غياب كل من اللاعب الدولي البوسني سايد كولاسيناتش واللاعب الدولي الإيرلندي تيرني عن المباريات المقبلة بسبب الإصابة.
حيث سيعود الظهير الدولي البوسني سايد كولاسيناتش الي تدريبات الفريق الكامله في شهر يناير المقبل.
قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي تعرف علي ما فعله الفريقين في الجولة الماضية :
خسر نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي ساوثهامتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بينما تعادل نادي آرسنال خارج ارضه أمام نظيره فريق بورنموث بنتيجة 1 / 1.
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