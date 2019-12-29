أرسنال ضد تشيلسي.. غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل ديربي لندن





غيابات بالجملة في صفوف الجانرز قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز :



أعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غيابات الفريق اللندني قبل موقعة تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث أكد أن التقييم مستمر للاعب الدولي الاسباني داني سيبايوس و المهاجم البرازيلي مارتنيلي و الظهير الدولي الاسباني هيكتور بيلرين بالإضافة إلي المدافع الدولي الإنجليزي روب هولدينج لتحديد مدى جاهزيتهم للمباراة اليوم الأحد أمام نادي تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وأضاف الموقع الرسمي للجانرز قبل مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أن اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرز سوف يعود الي المشاركة في المباريات بعد رفع الإيقاف عنه حيث غاب عن مواجهة الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين بنتيجة 1 / 1 وغاب المدافع الدولي اليوناني سوكراتيس عن تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة ديربي لندن بسبب الإصابة واستمرار غياب كل من اللاعب الدولي البوسني سايد كولاسيناتش واللاعب الدولي الإيرلندي تيرني عن المباريات المقبلة بسبب الإصابة.





حيث سيعود الظهير الدولي البوسني سايد كولاسيناتش الي تدريبات الفريق الكامله في شهر يناير المقبل.