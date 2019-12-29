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أرقام سلبية تطارد جورديولا قبل مواجهة مان سيتي ضد شيفيلد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي مانسشتر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


أرقام سلبية تطارد جورديولا قبل مواجهة مان سيتي ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

خسر نادي مانسشتر سيتي حتى الآن في اول 19 مباراة في الموسم حتى الآن 19 نقطة لأول مرة منذ قدوم الاسباني بيب جوارديولا لتدريب الفريق، مان سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في اول 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق في أول موسم 39 نقطة و ثاني موسم 55 نقطة وثالث موسم 44 نقطة وهذا الموسم 38 نقطة.


وكان نادي والفرهامبتون قد حقق فوزا قاتلا علي حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث أصبح نادي ولفرهامبتون الفريق الثاني الذي يتمكن من هزيمة بيب جوارديولا ذهاباً واياباً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.


وقبل مباراة مان سيتي ضد شيفيلد استقبل نادي مانشستر سيتي 23 هدفاً خلال 19 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم والموسم الماضي كاملاً استقبل السيتي 23 هدف فقط ولأول مرة يسجل اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج في مباراة ويخسر مع مانشستر سيتي عندما يسجل وذالك حدث في مواجهة والفرهامبتون.


يذكر أن قبل مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لم يخسر نادي مانشستر سيتي في 69 مباراة سجل فيها رحيم ستيرلينج.
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