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خمس مواجهات لا تنسى بين تشيلسي وأرسنال

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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سيكون ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن اليوم الأحد 29 ديسمبر، شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وغريمه تشيلسي، في إطار مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى كلا الفريقين لتحقيق إنتصار معنوي قبل أن يكون إنتصاراً بثلاث نقاط في أرضية الملعب، حيث أن لكل منهما أهدافه المختلفة من المباراة.


ويريد الجانرز بقيادة المدرب الجديد ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز على تشيلسي، لتكون دفعة قوية وهامة للإسباني في بداية مشواره مع الفريق.


في المقابل، يعي المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، أن المركز الرابع لم يعد مؤمناً الآن، في ظل زحف الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد، حيث يتأهبا لأي تعثر أزرق للإنقضاض على هذا المركز الهام.


أبرز خمس مواجهات في تاريخ مباريات أرسنال ضد تشيلسي

ولطالما شهد الديربي اللندني إثارة وسخونة ومواجهات لا ينساها التايخ، وظلت مفحورة في أذهان عشاق كرة القدم حتى الآن، يسلط لكم الفجر الرياضي الضوء على أشهر خمس مواجهات منها من خلال هذا التقرير.


1999 – هل تتذكرون نوانكو كانو ؟

ذهب أرسنال مع مدربه أرسين فينجر لملعب ستامفورد بريدج في الجولة 12 من البريمييرليج، تأخر الجانرز بهدفين نظيفين للنرويجي توري أندري فلو والروماني دان بتريسكو، قبل أن ينتفض النسر النيجيري نوانكو كانو ويسجل هاتريك في الربع ساعة الأخير من المباراة، وكان ذالث الأهداف حين راوغ حارس البلوز إيد دي جوي وسجل هدفاً من زاوية مستحيلة من فوق رأس مدافعي تشيلسي.



2002 – الثنائية

تقابل الفريقان في المشهد الأخير لكأس الإتحاد الإنجليزي عام 2002 في ملعب الالفية بمدينة كارديف، ثنائية روي بارلور وفريدي ليونبيرج أمنت فوز الجانرز بلقب كأس الإتحاد، قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في البرمييرليج بعد ذلك بأسبوع واحد ويفوز الجانرز بهدف نظيف ويحصد لقب الدوري، ليفوز الفريق يالثنائية.



2004 – واين بريدج في الموعد

بعد تعادل إيجابي في ستامفورد بريدج بهدف لمثله، تواجه الفريقان في مباراة العودة من دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا 2004 بملعب هايبوري معقل أرسنال، تقدم الإسباني رييس لأرسنال وتعادل المدرب الحالي فرانك لامبارد، قبل أن يرسل الظهير الأيسر واين بريدج بيمناه قذيفة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 87، أصحات بالجانرز خارج البطولة، واستحقت وصف مدرب تشيلسي آنذاك كلاوديو رانييري بأنها أجمل لحظات حياته التدريبية.


2011 – ليلة الروبين هود

تقابل الغريمان في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي عام 2011، تقدم لامبارد وتعادل فان النجم روبين فان بيرسي، ويتقدم جون تيري مرة أخرى ويتعادل أندريه سانتوس، قبل أن يتقدم تيو والكوت لأسنال ويتعادل خوان ماتا للبلوز، ليخطف روبين فان بيرسي هدفين قاتلين، يسجل بهما فوز فريقه 5-3 ويسجل الهاتريك في المباراة.


2014 – مورينيو ينتقم في المباراة 1000

في المباراة رقم 1000 للأيقونة أرسين فينجر مع الجانرز، وجد فينج نفسه متأخراً بثلاثية إيتو روشورليه وهازارد في غضون 17 دقيقة فقط في ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يقوم حكم المباراة بطرد كيران جيبس بالخطأ في واقعة شهيرة، بعد أن لمست الكرة يد تشامبرلين، وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي أوسكار هدفين، قبل أن يسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف السادس.

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