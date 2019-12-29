أحمد موسى: "وريني الحرية وشكل الإعلام في دويلة قطر" (فيديو)



وأوضح "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن والد الأمير تميم، حمد آل ثان، انقلب على والده، تماما مثلما فعل تميم مع والده، حيث انقلب عليه واستولى على الحكم.



وأشار "موسى" إلى أنه لا يحق لقطر أن تتحدث عن الحريات، مضيفا: "حريات مين ياعم.. شوف بلدك الاول، ملكوش علاقة بالشعوب الأخرى، طبقوا اللى انتوا عايزينه ده عندكم، ووريني الأول الحرية عندك أخبارها إيه والإعلام والجرايد أخبارهم إيه، وبعدين أبقى اتكلم عن الآخرين".



ولفت "موسى" أن أحد المعارضين القطريين، أجرى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات، فتم الحكم عليه بـ15 سنة سجن.



انتقد الإعلامي أحمد موسى، أوضاع حقوق الإمسان في قطر، مؤكدا أنها "دويلة" لا تعرف الديمقراطية منذ تأسيسها، وأنها دولة انقلابات.