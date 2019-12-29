وكيل وزارة التضامن بدمياط يزور مصابي حادث بورسعيد





وكشف "عبد الغفار"، أن هناك ١٦ حالة وفاة من محافظة دمياط، و٧ حالات من محافظة بورسعيد، وحالة من محافظة كفر الشيخ، و5 حالات إصابة من دمياط، وحالة واحدة من بورسعيد.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أنه تم تقديم كل الدعم للمصابين وذويهم وأهالي الشهداء، وتم التواصل بين محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للوقوف على آخر مستجدات الحادث.

توجه حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، لمحافظة بورسعيد لمتابعة الموقف أولًا بأول في الحادث المروري الذي وقع، السبت.