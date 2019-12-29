أحمد موسى: الأتراك يدفعون ثمن أطماع أردوغان (فيديو)



وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المواطن التركي سيشهد زيادات كبيرة في الأسعار، حيث ستكون هناك زيادة في أسعار البنزين مطلع العام المقبل بنسبة تصل إلى 15 %، بعدما كانت هناك زيادة قريبة قبل 3 أشهر.



وأوضح "موسى" أنه لا يوجد استقرار أمني في تركيا ما جعل فرص العمل في تناقص كبير، مؤكدا أن الشعب التركي يدفع ثمن أطماع وطموح أردوغان.



وشدد على أن تركيا تعيش على الأموال القطرية، تميم يحاول بين الحين والآخر إنقاذ الاقتصاد التركي ولكنه لن يستطيع أن يستمر في دعمه مدى الحياة لأنه يكلفه المليارات.



وأشار "موسى" إلى أن قطر تمول كل التدخلات التركية في الدول الأخرى وتدعم الأطماع التركية.



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا تعيش حالة انهيار اقتصادي، موضحا أن نسبة البطالة تجاوزت 13.5%، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وفقدان الليرة التركية أكثر من 7 % من قيمتها أمام الدولار، وانسحاب الاستثمارات الخارجية من تركيا.