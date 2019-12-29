Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: الأتراك يدفعون ثمن أطماع أردوغان (فيديو)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:06 ص
Advertisements
أردوغان
أردوغان
جرجس ميلاد
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا تعيش حالة انهيار اقتصادي، موضحا أن نسبة البطالة تجاوزت 13.5%، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وفقدان الليرة التركية أكثر من 7 % من قيمتها أمام الدولار، وانسحاب الاستثمارات الخارجية من تركيا.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المواطن التركي سيشهد زيادات كبيرة في الأسعار، حيث ستكون هناك زيادة في أسعار البنزين مطلع العام المقبل بنسبة تصل إلى 15 %، بعدما كانت هناك زيادة قريبة قبل 3 أشهر.

وأوضح "موسى" أنه لا يوجد استقرار أمني في تركيا ما جعل فرص العمل في تناقص كبير، مؤكدا أن الشعب التركي يدفع ثمن أطماع وطموح أردوغان.

وشدد على أن تركيا تعيش على الأموال القطرية، تميم يحاول بين الحين والآخر إنقاذ الاقتصاد التركي ولكنه لن يستطيع أن يستمر في دعمه مدى الحياة لأنه يكلفه المليارات.

وأشار "موسى" إلى أن قطر تمول كل التدخلات التركية في الدول الأخرى وتدعم الأطماع التركية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا اردوغان أحمد موسى

أخبار تهمك

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 10 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا قالت الصحف العالمية عن الأزمة الأمريكية التركية؟

أردوغان : لن يستطيع أحد إخضاع تركيا مهما كان الثمن

الليرة التركية.. كابوس مستمر يؤرق أردوغان

أحمد موسى: "لتر البنزين في تركيا يساوي 25 جنيه مصري.. ورغيف العيش بـ5"

تايمز: الليرة التركية تنهار.. وأردوغان يتوعد المضاربين

"اخفاقات متتالية".. هل يسقط نظام أردوغان؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status