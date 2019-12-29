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موعد مباراة المصري وبيراميدز اليوم| مشاهدة مباراة بيراميدز ضد المصري بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية live bein

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ستاد الاسكندرية غدًا الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 مباراة قوية ومصرية خالصة بين المصري وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء قوي سيحسم صدارة المجموعة.


موعد مباراة بيراميدز والمصري بالكونفدرالية الإفريقية

يلتقي فريقي المصري وبيراميدز فى لقلء قوي على ملعب الاسكندرية يوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثثالثة لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري بالكونفدرالية الإفريقية

يحل فريق بيراميدز ضيف على المصري يوم الاحد ضمن مباريات الجولة الثثالثة لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على أن تكون مباراة الأحد بحضور ١٠٠٠ مشجع للنادي المصري وبدون جمهور لنادي بيراميدز، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير بنفس الطريقة، بدون حضور جمهور للمصري باستثناء الدعوات لمجلس إدارة النادي، وبتواجد ١٠٠٠ مشجع لبيراميدز بملعب الدفاع الجوي.


وسيظهر المصري صاحب الأرض في مباراة الأحد بزيه التقليدي، أبيض أخضر أبيض، فيما سيرتدي حارسه الأزرق الكامل، وفي المقابل سيظهر بيراميدز بالزي الأسود الكامل وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي.


ترتيب المجموعة قبل مباراة بيراميدز والمصري

بيراميدز 6 نقاط

المصري 6 نقاط

إينوجو رينجرز النيجيري بلا نقاط

اف سي نواذيبو الموريتاني بلا نقاط.
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الكلمات المفتاحية

ستاد الإسكندرية دور المجموعات بث مباشر المصري وبيراميدز الكونفدرالية

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