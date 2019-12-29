موعد مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد آرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي| London derbies







يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي في مواجهة نارية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتصدر ترتيبه فريق ليفربول برصيد 52 نقطة.





موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي:



- تشيلسي: يحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة (10 انتصارات – تعادلين – 7 هزائم – سجل 33 هدفا – استقبلت شباكه 27 هدفًا).





- أرسنال: يتواجد الجانرز بالمركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة (5 انتصارات – 9 تعادلات – 5 هزائم – سجل 25 هدفا – استقبلت شباكه 28 هدفًا).





توقيت مباراة arsenal vs Chelsea بالدوري الإنجليزي:



تقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال في "ديربي لندن" اليوم الأحد 29 – 12 – 2019، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوجة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في البريميرليج:



تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتنقل مباراة arsenal vs Chelsea اليوم الأحد عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق عربي للجزائري (حفيظ دراجي)، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية لتحليل المباراة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة Chelsea vs arsenal اليوم الأحد:



يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأحد عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا "ألفجر الرياضي" أو من خلال بعض القنوات المفتوحة والتي أعلنت اذاعة المباراة وهي: