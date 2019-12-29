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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد آرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي| London derbies

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي في مواجهة نارية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتصدر ترتيبه فريق ليفربول برصيد 52 نقطة.


موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي:

- تشيلسي: يحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة (10 انتصارات – تعادلين – 7 هزائم – سجل 33 هدفا – استقبلت شباكه 27 هدفًا).


- أرسنال: يتواجد الجانرز بالمركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة (5 انتصارات – 9 تعادلات – 5 هزائم – سجل 25 هدفا – استقبلت شباكه 28 هدفًا).


توقيت مباراة arsenal vs Chelsea بالدوري الإنجليزي:

تقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال في "ديربي لندن" اليوم الأحد 29 – 12 – 2019، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوجة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في البريميرليج:

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وتنقل مباراة arsenal vs Chelsea اليوم الأحد عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق عربي للجزائري (حفيظ دراجي)، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية لتحليل المباراة.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة Chelsea vs arsenal اليوم الأحد:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأحد عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا "ألفجر الرياضي" أو من خلال بعض القنوات المفتوحة والتي أعلنت اذاعة المباراة وهي:


• Sport TV 1
• Sky Sport Uno
• Diema Sport 2 HD
• Idman Azerbaycan
• beIN Sports HD 11 EN
• Sky Sport 1 Germany
• Canal + Sport Polska
• SuperSport HD 2 alb
• EuroSport Romania
• Viasat Jalkapallo Finland HD
• Viasat Sport Premium
• Spiler 1 TV
• Premier Sport HD Slovakia
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