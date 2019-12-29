الجيش الوطني الليبي يوجه رسالة نارية للمسلحين القادمين من سوريا

وجه الجيش الوطني الليبي، رسالة نارية إلى المسلحين الذين تم نقلهم من سوريا للأراضي الليبية، وتوعدت بإرسال رؤوسهم قربانًا إلى قوات الجيش العربي السوري.





ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد وصول قوات من الجيش السوري الحر لمساندة المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ضد الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي.





وعلقت الصفحة، وقالت: "نعم صدقنا حينما قلنا إنا نحارب الإرهاب، لواء السلطان مراد التابع لتنظيم النصرة الإرهابي يصل محاور القتال في طرابلس".



