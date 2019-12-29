موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي| liverpool live



يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ولفرهامبتون اليوم الأحد 29 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على

ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ولفرهامبتون في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون :-



وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق ولفرهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





وكان فريق ليفربول قد نجح في حصد الثلاث نقاط من ملعب الكينج باور ضد فريق ليستر سيتي بعد الفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وتعزيز صدارة البريميرليج برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليستر وبأقل مباراتين للريدز قبل مباراة اليوم ضد الولفز.