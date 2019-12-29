ابنه "عبدالمنعم مدبولي": "والدي كان كومديان في البيت" (فيديو)



وأضافت "مدبولي" خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع برنامج " من مصر" المذاع على قناة "cbc"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، قائلة: "والدى كان يحب قضاء أكبر وقت ممكن معنا في المنزل... بس كان سايب أمور المنزل على والدتي لأنه كان مهتم بالأعمال الخاصة به".



وأوضحت نجلة الفنان الراحل، أن الاخراج كان يستغرق وقتا اطول مع والدى ويستحوذ على اهتمام كبير منه.



وأهدت "أمل" مجموعة صورا خاصة للبرنامج، وتعرض لأول مرة للفنان الراحل في ذكرى الميلاد الـ98 لأسطورة الكوميديا.



يذكر أنه مرت الذكرى الـ98 على ميلاد الفنان القدير الراحل عبد المنعم مدبولى، السبت، الذي ولد يوم 28 ديسمبر عام 1921 في حي باب الشعرية بالقاهرة، ويعتبر واحدا من أهم وأشهر نجوم الكوميديا فى السينما والمسرح، الذى اتخذ الفن طريق حياته على مدار 50 عامًا من العمل بمدرسة فنية راقية، وصاحب مدرسة "المدبوليزم".



كشفت أمل، ابنة الفنان عبد المنعم مدبولى، عن تفاصيل حياته الأسرية، مؤكدة أنه لم يكن يختلف كثيرا عما رآه المشاهدين في الأعمال الفنية له، لأنه كان كومديان في المنزل، مضيفة:" كان ببيقول لينا إفيهات كتير في المنزل.. ومكنش يفرق كتير بين البيت والتمثيل".