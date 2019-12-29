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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
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عبدالقادر عرابي
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد اليوم الأحد 29 ديسمبر بملعب الإتحاد، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا للفوز بالمباراة، ونسيان هزيمة الفريق المخيبة في البوكسينج داي أمام وولفرهامبتون واندررز، حين سقط الفريق بثلاثية مقابل هدفين، بعد أن كان متقدماً بثنائية.
وسيعاني جوارديولا من غياب حارسه الأساسي البرازيلي إيديرسون، عقب طرده خلال مباراة الفريق الماضية، حيث سيخوض الحارس المخضرم كلاوديو برافو مباراة الفريق أمام شيفيلد.
بينما يأمل شيفيلد بقايدة المدرب كريس ويلدر في زيادة أوجاع حامل اللقب، وإستغلال الحالة الفنية المهتزة لكتيبة بيب جوارديولا، وتحقيق فوز يكفل له التواجد في المقاعد الأوروبية.
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد
وتقام المباراة على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر اليوم الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي، ويديرها الحكم كريس كافاناه.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد شيفيلد يونايتد
من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بالأسماء الآتية
حراسة المرمى: كلاوديو برافو
خط الدفاع: جواو كانسيلو – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – أنخيلينيو
خط الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو – بيرناردو سيلفا
خط الهجوم: سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلنج – رياض محرز
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