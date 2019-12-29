موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي watch live





وسيعاني جوارديولا من غياب حارسه الأساسي البرازيلي إيديرسون، عقب طرده خلال مباراة الفريق الماضية، حيث سيخوض الحارس المخضرم كلاوديو برافو مباراة الفريق أمام شيفيلد.





بينما يأمل شيفيلد بقايدة المدرب كريس ويلدر في زيادة أوجاع حامل اللقب، وإستغلال الحالة الفنية المهتزة لكتيبة بيب جوارديولا، وتحقيق فوز يكفل له التواجد في المقاعد الأوروبية.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد



وتقام المباراة على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر اليوم الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي، ويديرها الحكم كريس كافاناه.