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قريبا.. أبلة فاهيتا مع لميس الحديدي في حلقة خاصة من "القاهرة الآن"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستضيف برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "الحدث" أبلة فاهيتا فى حلقة خاصة ومميزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"القاهرة الآن" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا تعلن عن استضافة لميس الحديدي لأبلة فاهيتا، جاء فيه: "انتظروا أبلة فاهيتا مع لميس الحديدي فى حلقة خاصة جدًا من القاهرة الآن".

يشار إلى أن برنامج "القاهرة الآن" يهتم بشئون وأخبار مصر ويستضيف كبار المسؤلين والوزراء ونجوم السياسة والصحافة والرياضة والفن، ويقدم تغطية إخبارية متميزة ومكثفة لكل الأحداث العربية والعالمية.

جدير بالذكر أن شبكة "Netflix" أعلنت عن انضمام شخصية الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، بعد فترة طويلة من توقف برنامجها، الذي كان يعرض على قناة "سي بي سي".

وأوضحت الشبكة أنها ستقدم مسلسلًا عن "أبلة فاهيتا"، يعرض في 2020، ليكون أول أعمال "الأبلة" من خلالها.



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الكلمات المفتاحية

منوعات ماسبيرو لميس الحديدي برنامج ابلة فاهيتا

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